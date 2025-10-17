PS6登板で3セーブ＆防御率1.29＆WHIP0.57【MLB】ドジャース 3ー1 ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手は16日（日本時間17日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に9回から救援登板。1回無安打無失点で今ポストシーズン3セーブ目を挙げた。バッテリーを組んだウィル・スミス捕手は、第1戦からの“変化”に驚いたようだ。佐々木は2点リードの9回からマウンドへ。先頭