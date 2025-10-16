10月10日（金）から公開が始まった「劇場先行版 アニメ『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編」前編の舞台挨拶が、10月12日（日）に東京・新宿ピカデリーで開催され、杉元佐一役の小林親弘、アシリパ役の白石晴香をはじめとして、豪華なメンバーが一堂に会した。＞＞＞舞台挨拶の様子をチェック！（写真4点）司会は白石由竹役の伊藤健太郎。本作の公開について話を振と、小林は「（最初に）PVを録ったのが2017年の10月だったんです