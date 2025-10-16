手つなぎデートを写真に撮られるなど、順調交際が伝えられていたトム・クルーズとアナ・デ・アルマスが、交際約9ヶ月で破局したようだ。【写真】ビッグカップル誕生！26歳差トム・クルーズ＆アナ・デ・アルマス、交際タイムラインThe Sunによると、「トムとアナは一緒に素敵な時を過ごしましたが、カップルとしての関係も終わりを迎えました」と関係者がコメント。「これからも良き友人として関係を続けますが、もう交際はし