TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù»²¥Î¾ÏÂè2¥¯¡¼¥ë¤ÎÊüÁ÷¾ðÊó¤¬ÅþÃå¤·¡¢¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¤Ï¡¢2015Ç¯¡Á2022Ç¯¤Î´ü´Ö¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Ã±¹ÔËÜ¤ÎÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¸¶ºî¡£²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤¿Í¤¬ÆÍÇ¡Ç³¤¨½Ð¤·¡¢±ê¤Î²øÊª ¡É焰¥Ó¥È¡É ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÇË²õ¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤¹ ¡É¿ÍÂÎÈ¯²Ð¸½¾Ý¡É ¤Ë¿Í¡¹¤¬¶±¤¨¤ëÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿²Ð»ö¤òÍýÍ³¤Ë ¡É