10月15日発売のanan 2467号「トレンド大賞2025」内の今田美桜さんの表紙＆中面グラビアを担当しました。約2年半ぶりに表紙に登場していただく今回は、今田さんの“凛とした美しさ”をフィーチャー。“飾らない強さ”“マニッシュな横顔”“媚びない自分らしさ”をテーマに、イマドキのハンサムな女性像を切り取る、３パターンの衣装を用意しました。まず初めに撮影したのは“飾らない強さ”をテーマにした、水色のシアーシャツにデ