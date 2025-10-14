フリーの有働由美子アナウンサーが女将（おかみ）としてゲストをもてなすＭＢＳテレビのトーク番組「おしゃべり小料理ゆみこ」レギュラー第４弾が１８日午後４時から放送される。（関西ローカル）今回は菊池桃子、紫吹淳、かとうれいこ、横山めぐみの４人が来店。キラキラ輝く同年代生まれの女性ゲストたちに、女将が忖度（そんたく）なしで迫る。最初にやってきたのは菊池と紫吹。元トップアイドルと宝塚歌劇団の元トップスタ