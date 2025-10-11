すっきり暮らしを目指してものを捨てようとしても、つい手放せずに止まってしまう…そんな方も多いのではないでしょうか？ミニマルな暮らしを発信しているOdekoさんによると、ものを手放したいときは「考えるより行動が大切」なのだそう。Odekoさんがものを手放せないときに実践していた3つのことについて、詳しく伺いました。どうしても手放せないときは、考えるより行動がいちばん！「捨て活」をしていると、どうしても捨てら