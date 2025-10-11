夫婦で共通の趣味があるとより楽しめることも。ローフードやスーパーフードの資格をもち、ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさんは、夫婦2人で初めてのそば打ち体験に。つくったそばは格別で、体験も一緒に楽しめたそう。そんなAYUMIさんが、そば打ち体験についてレポートしてくれました。夫婦で初めての「そば打ち」に挑戦！先日、夫とそば打ちの教室へ行ってきました。【写真】完成したおそば私はそば粉を使って