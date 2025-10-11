夫婦で共通の趣味があるとより楽しめることも。ローフードやスーパーフードの資格をもち、ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさんは、夫婦2人で初めてのそば打ち体験に。つくったそばは格別で、体験も一緒に楽しめたそう。そんなAYUMIさんが、そば打ち体験についてレポートしてくれました。

夫婦で初めての「そば打ち」に挑戦！

先日、夫とそば打ちの教室へ行ってきました。

【写真】完成したおそば

私はそば粉を使ってガレットを自宅でつくることはありますが、そばはさすがにつくったことがありませんでした。

一緒の趣味になればうれしいなぁ〜なんて、夫を誘ってみると習ってみたいとのこと！ 夫婦でそば打ちに行ってきました。

つくったのは、そば粉8割、小麦粉2割の、本格的な二八そば。

つくる工程で、気がつくと夫がとても真剣で上手につくっていました。

そば打ちは力もいるし、細かな作業もあったりと、夫に向いていそうです。そばを切るときは、包丁の練習になるし…(笑)。

細いそばも口当たりがよくおいしいですが、少し太めのそばも食べ応えがあっておいしいです。

これをきっかけに、夫が料理にもっと興味をもってくれたら…なんて思っています。

少なくとも、共通の趣味になり、2人でそばを打てるようになれたらうれしいな！

自分たちでつくったおそばは「格別」

打ったそばを早速2人で食べることに。天ぷらを揚げて、天ざるそばにしました！

おそばは香りがとてもよく、まるでお店で出してもらったものを食べているような味。自分たちでつくったおそばは格別です。そば湯までおいしくいただきました。

ちなみに、そばを切ったときにできる切れ端や半端なところは、油で揚げるとそばせんべいのおやつ（おつまみ）になります。これがポリポリとしておいしい！

夫婦でおそばを打って、食べる。とても楽しく、いい時間を楽しみました。