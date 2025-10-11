リーグ優勝決定Sは24年ぶり、4番ポランコのサヨナラ打で決着【MLB】マリナーズ 3ー2 タイガース（日本時間11日・シアトル）マリナーズは10日（日本時間11日）、本拠地で行われた地区シリーズ第5戦でタイガースにサヨナラ勝利。試合開始から4時間58分の死闘となったが、本拠地の声援を背に白星を掴んだ。リーグ優勝決定シリーズ進出は、イチロー氏がマリナーズ1年目の2001年以来24年ぶり。悲願のワールドシリーズ初出場へまた一歩