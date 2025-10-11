ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東名高速で中央分離帯の枯れ草が燃える火事 たばこのポイ捨てが原因… 火事・火災 東名高速道路 高速道路 名古屋市 時事ニュース 東海テレビ 東名高速で中央分離帯の枯れ草が燃える火事 たばこのポイ捨てが原因か 2025年10月11日 13時19分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東名高速で11日午前、中央分離帯の枯れ草が燃える火事があった この火事で一時車線が規制され、上りで最大4.5キロの渋滞が発生 警察は、たばこのポイ捨てが原因の可能性もあるとして詳しく調べている 記事を読む おすすめ記事 【衝撃スクープ】米倉涼子（50）麻薬取締法違反容疑でマトリが本格捜査へ！ 2025年10月11日 8時0分 ド軍本拠地に「空席が目立つ…」 米記者はTV局の“事情”を指摘 金曜日午後3時の大一番 2025年10月10日 7時26分 「認知症の未病の段階」発覚の磯野貴理子 前兆が「ある」告白のタモリに続く“老いのカミングアウト”に視聴者動揺 2025年10月10日 18時50分 神田愛花、フジ生放送で3度逮捕の“前科者”の名前を回答して視聴者絶句「スタジオに来るわけない」 2025年10月11日 11時0分 「なんでこれにしたの？」秋篠宮家・佳子さまの“クッキリ服”にネット上で“心配する声”が強まる【国スポで滋賀県ご訪問】 2025年10月11日 16時15分