おりの中にいる、大きさ1.7メートルのヒグマ。8日に北海道の市街地を歩いていたとみられ、猟友会に捕獲されました。東北を中心に各地でクマの目撃情報が相次いでいます。■うなるような声、とがった牙に鋭い爪…捕獲したクマ10日午前9時ごろに撮影された映像に映っていたのは、うなるような声を上げながら、激しく暴れているヒグマでした。その大きさは、約1.7メートル。北海道の市街地に出没していたクマとみられています。9日に