引退したアスリートが、すっかり変わった現在の姿を見せた。１１日までにインスタグラムでプチプラコーデを披露したのは、空手組手女子６１キロ超級の東京五輪代表で、昨年引退を発表した植草歩。「うちの太いくて短い足すらもいつもよりは細く長く見せてくれる本当に優秀」とつづり、白のロングシャツ、黒のパンツでポーズを取った。ロングへアはゆるく巻き、アンニュイな雰囲気に。現役時代から別人のように変ぼうした姿