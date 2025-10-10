広陵高校は１０日、同校のホームページを更新。「第三者委員会の設置について」として今年１月に発生した野球部の不祥事案件について弁護士３人で構成する第三者委員会を設置したと発表した。「今後調査を行い、事実関係を明らかにするとともに、調査結果を踏まえて再発防止に取り組んで参ります」と記した。この日ホームページに掲載された文章は以下の通り。第三者委員会の設置について平素は本校の活動に御理解と御協力を賜