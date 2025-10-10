秋に旬を迎える果物はおかずの食材としても優秀。今回は東京・恵比寿の人気店「賛否両論」で腕を振るう笠原将弘さんに、柿とイチジクで作る簡単副菜レシピを教えてくれました。お店級の味を、ぜひご家庭で楽しんでみてくださいね。意外な組み合わせがやみつきなる「柿キムチ」ピリ辛味と甘さが想像以上に好相性。【写真】ナッツと果物が好相性！「イチジクとクルミのサラダ」●柿キムチ【材料（4人分）】 柿1個 白菜キムチ150g