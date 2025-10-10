笠原将弘さん直伝！旬の「柿」と「イチジク」の簡単おかず。キムチが想像以上に相性抜群
秋に旬を迎える果物はおかずの食材としても優秀。今回は東京・恵比寿の人気店「賛否両論」で腕を振るう笠原将弘さんに、柿とイチジクで作る簡単副菜レシピを教えてくれました。お店級の味を、ぜひご家庭で楽しんでみてくださいね。
意外な組み合わせがやみつきなる「柿キムチ」
ピリ辛味と甘さが想像以上に好相性。
●柿キムチ
【材料（4人分）】
柿 1個
白菜キムチ 150g
万能ネギ 3本
ゴマ油 小さじ1
いりゴマ（黒） 少し
【つくり方】
（1） 柿は皮をむき、ひと口大のくし形切りにする。万能ネギは4cm長さに切る。キムチはざく切りにする。
（2） ボウルに（1）を入れ、ゴマ油を加えて混ぜ合わせる。器に盛り、ゴマをふる。
［1人分41kcal］
果物とナッツの食感が楽しい「イチジクとクルミのサラダ」
ナッツ＆ゴマが甘さの引き立て役に。
●イチジクとクルミのサラダ
【材料（4人分）】
イチジク 2個
クルミ 30g
A［すりゴマ（白）、しょうゆ、みりん各大さじ1 ゴマ油小さじ1 粉山椒少し］
【つくり方】
（1） クルミは粗く刻んでからいりする。
（2） イチジクは洗って皮ごとくし形切りにする。器に盛って混ぜ合わせたAを回しかけ、（1）のクルミを散らす。
［1人分106kcal］
※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう