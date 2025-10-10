秋に旬を迎える果物はおかずの食材としても優秀。今回は東京・恵比寿の人気店「賛否両論」で腕を振るう笠原将弘さんに、柿とイチジクで作る簡単副菜レシピを教えてくれました。お店級の味を、ぜひご家庭で楽しんでみてくださいね。

意外な組み合わせがやみつきなる「柿キムチ」

ピリ辛味と甘さが想像以上に好相性。

【写真】ナッツと果物が好相性！「イチジクとクルミのサラダ」

●柿キムチ

【材料（4人分）】

柿 1個

白菜キムチ 150g

万能ネギ 3本

ゴマ油 小さじ1

いりゴマ（黒） 少し



【つくり方】

（1） 柿は皮をむき、ひと口大のくし形切りにする。万能ネギは4cm長さに切る。キムチはざく切りにする。

（2） ボウルに（1）を入れ、ゴマ油を加えて混ぜ合わせる。器に盛り、ゴマをふる。

［1人分41kcal］

果物とナッツの食感が楽しい「イチジクとクルミのサラダ」

ナッツ＆ゴマが甘さの引き立て役に。

●イチジクとクルミのサラダ

【材料（4人分）】

イチジク 2個

クルミ 30g

A［すりゴマ（白）、しょうゆ、みりん各大さじ1 ゴマ油小さじ1 粉山椒少し］



【つくり方】

（1） クルミは粗く刻んでからいりする。

（2） イチジクは洗って皮ごとくし形切りにする。器に盛って混ぜ合わせたAを回しかけ、（1）のクルミを散らす。

［1人分106kcal］

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう