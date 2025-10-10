運動神経に自信がない女性は、男性からの一言に勇気づけられたり、逆に落ち込んだりもするようです。では、彼女たちにどんな言葉をかければいいのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「運動音痴な女子が喜ぶ男子の一言」をご紹介します。【１】「生きてくのに必要ない」と重要視していないことを伝える「他人から言われると目からウロコでした」（20代女性）など、できないことを必要以上