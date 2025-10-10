ニューストップ > 国内ニュース > 値上げが続く、コンビニおにぎりに「貧相になった」と悲痛な声が殺到 時事ニュース 値上げ おにぎり コンビニエンスストア ゴシップ 文春オンライン 値上げが続く、コンビニおにぎりに「貧相になった」と悲痛な声が殺到 2025年10月10日 11時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 節約のため、10年間にわたりセブン‐イレブンのおにぎりを食べ続ける男性 文春オンラインの取材に応じ、近年は価格高騰のあおりも受けていると話した 記事はネットで話題を呼び、「具が極端に貧相になってる」との声が上がった 記事を読む おすすめ記事 「なぜSOSに気づけなかったのか」息子が9歳の頃“2つ年上の男の子”から「性暴力」の被害に 息子を守れなかった母親が抱える自責の念 2025年10月10日 6時17分 「あの頃の水嶋ヒロを返して」2年ぶりの姿にファン悲鳴、変貌を遂げた“投資家”としての顔 2025年10月9日 17時30分 「都道府県魅力度」埼玉県が初めて全国最下位に転落…「うなぎ」「うどん」実は隠れたご当地グルメの宝庫で「ダサいたま」払拭？ 2025年10月9日 11時50分 「まだ残ってたのにふざけんな」ラーメン店でスープを残して20分離席した客、電話で激怒→驚きの結末へ 2025年10月10日 6時0分 「ベビーカーは車道だろ」2人組男性から絡まれた…SNS投稿が物議 弁護士に聞く対処法は 2025年10月9日 10時3分