【HG 1/144 デスティニーガンダムSpecII[最終決戦イメージカラー]】 2026年1月発送予定 価格：2,970円 ※10月11日12時より予約開始 BANDAI SPIRITSはガンプラ「HG 1/144 デスティニーガンダムSpecII[最終決戦イメージカラー]」を2026年2月に発売する。価格は2,970円。10月11日11時より予約開始。 本商品は映画『機動戦士ガ