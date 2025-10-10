お笑いコンビ「にゃんこスター」のアンゴラ村長（31）が9日に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（深夜0・40）に出演。自身の本名を明かした。今回は「芸能人の本名当てクイズ」企画が放送され、クイズ形式でMCの菊池風磨、シソンヌ・長谷川忍とゲストの女優・山田安奈が本名を当てる形式で進められた。アンゴラ村長が登場し、“本名候補”は稲葉里紗、田中和恵、佐藤歩実、安藤洋子、村田陽菜の5択。