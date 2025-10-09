サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ゆったりと腰掛けることができてまるで一人掛けソファのような座り心地、超ワイドな座面であぐらをかくことができる椅子「150-SNCH54LBK」を発売した。■あぐらも掛ける幅広座面座面の幅66cm、奥行は48cmもあり、あぐらをかくことができるワイドチェア。■座りごこちも抜群座面には高反発ウレタンクッションを採用しており、まるでソファのような座り心地