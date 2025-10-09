今年8月10日未明、新潟市中央区にあるテナントビルの店舗内で、酒に酔って寝込んでいた面識ある10代女性に対し、それぞれ性的暴行をした上、その状況をスマホで撮影した疑いで、自衛官と大学生と専門学校生の男の3人が逮捕されました。不同意性交等と性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、群馬県榛東村に住む自衛官の男（19）、東京都葛飾区に住む大学生の男（20）、新潟市中央区に住む専門学校生の男（20）の3人です。3人は今年