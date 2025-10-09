岩手県警が押収したパソコンなど＝9日午後、盛岡東署無登録で貸金業を営み、現金を貸し付けたとして、岩手県警は9日、貸金業法違反（無登録営業）の疑いで新潟県上越市、職業不詳村山領介容疑者（31）、仙台市青葉区、無職和田剛史容疑者（35）ら男5人を逮捕したと発表した。逮捕はいずれも8日。県警は5人が匿名・流動型犯罪グループ（匿流）で、全国の約6千人に7億円以上を貸し付けた可能性があるとみて、実態解明を進めてい