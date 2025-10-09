ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > クマに襲われた女性を車に乗せ避難 窮地を救った男性に称賛の声 クマ（動物） 散歩 秋田県 J-CASTニュース 時事ニュース J-CASTニュース クマに襲われた女性を車に乗せ避難 窮地を救った男性に称賛の声 2025年10月9日 18時53分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 秋田県で82歳女性がクマに襲われる様子が防犯カメラに捉えられていた 後ろから来た車の男性が「乗れ！」と呼びかけ、女性を車に乗せて避難 この映像はネット上で大きな話題になり、男性に称賛の声が相次いでいる 記事を読む おすすめ記事 スーパーのカートを敷地外で使用する女性「家に着いたら返すつもりだった」→ 店員の毅然な対応にスカッ！ 2025年10月8日 13時1分 久しぶりにピクニックへ行った結果→相思相愛な『女の子と犬2匹』が…あまりにも尊い『幸せな光景』が28万再生「宝物みたいな時間」と絶賛 2025年10月9日 7時50分 大好きなママに後ろから抱きしめられて…猫が見せた『とんでもなく尊い表情』に３万いいね「たまらなく可愛い」「キュンときた」と悶絶の声 2025年10月5日 15時30分 秋田県内でクマ被害相次ぐ 大館市では堤防を散歩中の男性がクマに襲われけが 2025年10月8日 17時20分