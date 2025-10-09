ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、10月15日から期間限定で、「鶏ごぼうバーガー」など新商品4品を販売する。ロッテリアは、秋に旬を迎えるごぼうとにんじんを使用した和風バーガーを楽しめる「秋の収穫バーガーフェア」を開催する。「鶏ごぼうバーガー」「鶏ごぼうバーガー」は、店内手仕込みのチキン竜田に、国産のごぼうとにんじんを使用したシャキシャキ食感のきんぴらを合わせ、ロッテリア特製てり