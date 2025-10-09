「パーソル パ・リーグTV」の“月パ”に球界OBが登場「パーソル パ・リーグTV」のTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き」が6日に配信され、大田泰示氏、銀次氏、金子侑司氏が出演し、今季のパ・リーグを振り返った。番組では視聴者からの質問に答えながら、ソフトバンクの強さや来季に向けた注目選手、そして引退を発表した仲間への思いを語った。まず「ソフトバンクの強さはどこにあるのか？」という質問に金子氏は「最