「パーソル パ・リーグTV」の“月パ”に球界OBが登場

「パーソル パ・リーグTV」のTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き」が6日に配信され、大田泰示氏、銀次氏、金子侑司氏が出演し、今季のパ・リーグを振り返った。番組では視聴者からの質問に答えながら、ソフトバンクの強さや来季に向けた注目選手、そして引退を発表した仲間への思いを語った。

まず「ソフトバンクの強さはどこにあるのか？」という質問に金子氏は「最初は怪我人も多く、『大丈夫かな？』という時期もあったけど、昨年レギュラーじゃなかった選手たちがしっかり役割を果たして、レギュラーを奪う勢いで活躍した。チームとしての層の厚さを感じた」と分析。大田氏も「世代交代が進んでもホークスらしさは消えていない。小柄な選手も強い打球を打っていて、見ていて楽しかった」と、優勝チームの充実ぶりを語った。

続いてのテーマは「来季の逆襲に期待する選手」。銀次氏が名前を挙げたのは、オリックスの吉田輝星投手だった。「良いボールを投げる投手。今季は右肘の手術で登板できなかったけど、東北出身でもあるし応援したい」とエールを送った。紅白戦で対戦経験のある大田氏も「まっすぐのホップ成分が強い」とストレートを称賛し、金子氏も「僕も対戦がある。良いピッチャーです」とうなずいた。

番組終盤では、今季限りで現役を引退する中田翔内野手と森唯斗投手の話題に。大田氏は「めっちゃ寂しい。中田選手は1つ上の先輩で、同じ広島出身。イースタン・リーグで一緒にやっていたので、もっとホームランを見たかった」。森についても「人格者。あの風貌だけど、めちゃくちゃいいやつで後輩思い」と人柄をたたえた。銀次氏も「（中田）翔は優しいよね」と共感。金子氏は「初めて中田選手の守る一塁に行ったときは怖かったけど、銀次さんのときは『優しそう』と思いました！」と笑いを誘い、スタジオを和ませた。

現役時代はライバルとして戦った3人だが、今ではパ・リーグをともに盛り上げる仲間として、プレーする選手たちを温かく見つめている。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）