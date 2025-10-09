俳優の吉岡里帆さん（32）が8日、都内で行われた『TASAKI HAUTE PARFUMERIE EVENT』に出席。日常的にフレグランスを楽しむ場面や、香りをまとって訪れたい場所を明かしました。総額約8000万円のジュエリーとフレグランスを身にまとい登場した吉岡さん。時間帯によって使い分けるほど、フレグランスが大好きだということで「自分のメンタルとかを元気にしてくれたり、あとは自分を癒やしてくれたり、その時々によって効果は違うんで