髪や肌悩みの引き金は、ずばり乾燥！皮膚科医専門医の土屋佳奈先生とヘア＆メイクアップアーティストの広瀬あつこさんが、本格的な乾燥シーズンに向けた「保湿ケアのルール」を教えてくれました。乾燥によるダメージが肌トラブルを引き起こす秋に肌がボロボロなのはなぜかというと…？【写真】秋もUVケアは大事！日やけ止めの塗り方「夏の紫外線ダメージが原因です。ダメージを受けるターンオーバーは早まりますが、肌から育つの