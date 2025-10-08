プリーサック氏が衝撃【MLB】ヤンキース 9ー6 ブルージェイズ（日本時間8日・ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が7日（日本時間8日）、本拠地ブルージェイズとの地区シリーズ第3戦に「2番・右翼」で出場。3点を追う4回にプレーオフ1号3ランを放った。この一発に元球宴左腕でMLBネットワークのアナリストを務めるダン・プリーサック氏は「オオタニにはできない」と断言した。3-6で迎えた4回1死一、二塁。2球