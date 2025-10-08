プリーサック氏が衝撃

【MLB】ヤンキース 9ー6 ブルージェイズ（日本時間8日・ニューヨーク）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が7日（日本時間8日）、本拠地ブルージェイズとの地区シリーズ第3戦に「2番・右翼」で出場。3点を追う4回にプレーオフ1号3ランを放った。この一発に元球宴左腕でMLBネットワークのアナリストを務めるダン・プリーサック氏は「オオタニにはできない」と断言した。

3-6で迎えた4回1死一、二塁。2球で追い込まれたが、右腕バーランドから、豪快な同点3ランを放った。ジャッジが放ったのは内角の99.7マイル（約160.5キロ）のフォーシーム。ストライクから大きく外れた悪球だったが、打球は切れずにポールに当たった。

とてつもない悪球打ちで試合を振り出しに戻すと、その後ヤンキースは逆転に成功。1勝2敗とした。試合後、プリーサック氏は「4回にヤンキースのジャッジがあの球をどうやって打ったのか、まったく理解できない。ほとんど打席のライン上のボールで……時速100マイルの速球だったのに……」と驚愕していた。

続けて「あんな球をホームランにできるのは彼だけだ。オオタニにはできない。ローリーにもできない。シュワーバーにもできない。彼だけだ」と55本塁打のドジャース・大谷翔平投手、60本塁打のマリナーズのカル・ローリー捕手、56本塁打を放ったフィリーズのカイル・シュワーバー外野手らの名前を挙げ、“異質さ”を強調した。（Full-Count編集部）