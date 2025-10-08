人間と野獣など、自然界のつながりを描いた企画展が、徳島市の県立近代美術館で開かれています。この企画展は、野獣をキーワードに人間の中に潜む野獣性を見つめ直し、美術を通して人間の根源に迫ろうと開かれました。会場には、20世紀に活躍した芸術家・岡本太郎の作品など53点が展示されています。これは、淺井裕介の作品「組み合わせの魔法」です。鹿の血で作られた合成顔料、プルシアンブルーで描かれていま