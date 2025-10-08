サンワサプライ株式会社は、最大12台のデバイスを同時に充電できるUSB Power Delivery対応AC充電器「ACA-PD112」を発売した。最大20WのUSB Power Delivery急速充電に対応し、充電状態が確認できるLEDや、待機電力をカットする一括電源スイッチを搭載している。電源内蔵タイプで、安全保護機能も充実している。災害時の給電用や店頭展示用の電源としても使用できる。■最大12台の機器を同時充電できる、多ポートタイプUSB Type-C×1