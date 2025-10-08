常識を覆すパーツ分割と完成度！プラモデルメーカーのファインモールドは2025年10月3日、公式YouTubeチャンネルを更新し、「第63回 全日本模型ホビーショー」に出展予定の新製品、1/72スケール F-104「栄光」キットの見どころを公開しました。【動画】え、これプラモデルでいいの!? 異次元クオリティのF-104「栄光」本製品は、航空自衛隊の創設期を支えたF-86Fの後継機として採用されたF-104J戦闘機を、新規金型でキット化した