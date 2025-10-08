横浜DeNAベイスターズ・竹田祐インタビュー（前編）ドラフト1位投手、実力の証明──。横浜DeNAベイスターズのルーキー右腕である竹田祐は、安堵した表情でレギュラーシーズンを振り返る。８月16日の中日戦でプロ初登板・初勝利を挙げたDeNA・竹田祐photo by Sankei Visual【突然の一軍昇格→プロ初登板】「春先はうまくいかないことが多かったのですが、コツコツと練習をしてきた成果が出始めて、夏場に一軍に上がれてから