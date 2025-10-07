サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ ミニランチBOXキーホルダー」と、「サンリオキャラクターズ minimini折りたたみテーブル」が、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売中だ。懐かしアイテムがミニチュアで登場！＞＞＞ミニランチBOXと折りたたみテーブルをチェック！（写真19点）レトロなデザインのサンリオキャラクターズアイテム「ミニランチBOXキーホルダー」と「min