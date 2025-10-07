旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。「좀 생각해 볼게요（チョム センガッケ ボルケヨ）」の意味は？「좀 생각해 볼게요（チョム センガッケ ボルケヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、人からの誘いを“やんわりと断りたいとき”に使えるフレーズです。「좀 &