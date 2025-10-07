毎年、秋の恒例となっている徳島大学薬用植物園の一般開放が、10月6日から始まりました。2025年はどんな植物を楽しむことができるのか、取材してきました。 ■1万平方メートルに700種 （豊成アナウンサー）「毎年恒例となっている、徳島大学薬学部薬用植物園の一般開放が始まりました」「たくさんの植物が植えられていて、このように植物を間近で見ることができます」この植物園では、約1万平方メートルの敷