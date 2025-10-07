今年１月に離婚が成立したジェニファー・ロペス（５６）とベン・アフレック（５３）が６日、ニューヨークでプレミア上映されたミュージカル映画「蜘蛛女のキス」のレッドカーペットに登場。昨年４月の別居以来、公式の場で初めてのツーショットとなった。同作品でロペスは主演し、アフレックは製作総指揮を担当。アフックの親友でビジネスパートナーでもあるマット・デイモンと共同経営する製作会社アーティスト・エクイティが