10月6日に吉野川市で、ボランティア団体が地元でとれた新米を、地域の子ども食堂に贈りました。新米を贈ったのは、吉野川市を拠点に活動する鴨島ライオンズクラブです。6日に吉野川市役所で贈呈式が行われ、原田和典会長らが、子ども食堂の代表者らにお米や目録を手渡しました。贈られたのは、地元・吉野川市でとれたコシヒカリの新米で、市内11の子ども食堂にそれぞれ約30キロずつが贈られました。式では、寄贈を受けた子ども食堂