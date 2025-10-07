子どもができたら、家族のために趣味をやめるという人も。とくに、危険をともなう趣味は万が一のことを考えると心配ですよね……。今回は、バイクが趣味の旦那さんのエピソードをご紹介します。育休中にツーリング「僕の唯一の趣味はバイク。結婚後も仲間とツーリングに行っていたけど、子どもができてから妻にやめるよう言われました。お金がかかることもそうだけど、事故に遭うのが心配だからというのが理由。だけど、バイクに乗