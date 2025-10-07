フィリーズとの地区シリーズ第2戦は5打数1安打1打点で打率.222【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、フィリーズとの地区シリーズ第2戦に「1番・指名打者」で先発出場し、7回にダメ押しの右前適時打を放った。5打数1安打1打点で打率.222。チームは2連勝を飾り、リーグ優勝決定シリーズへ王手をかけた。大谷は強く振り抜いた。3点リードした7回2死