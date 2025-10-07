香港ニュースポータルの香港01は9日、「天安門の八つの巨大な宮灯は日本人が設計したのか」とする香港メディアの当代中国の記事を転載した。記事はまず、北京の天安門には国慶節（建国記念日）などの重要な祝日になると毎回、巨大な赤い灯籠が飾られるとし、2人の日本人が設計したとする説もあるが本当なのかとした。記事によると、天安門は今から600年余り前の明の時代に建造されたもので、宮灯製作の伝統技術はそれよりさらに古