株式会社ニチレイフーズ（以下、ニチレイフーズ）は７日、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーと安藤なつを起用した新Web動画「ニチレポ」シリーズ計３本を、ニチレイフーズ公式YouTubeチャンネルで公開した。本動画は、家庭用冷凍食品のイメージが強いニチレイフーズが、実は業務用商品も多数展開しているという事実と、飲食店に対しても高いクオリティの冷凍食品を提供するためのこだわりを伝えたいという思いで制作した