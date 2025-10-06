シリーズ累計発行部数100万部突破の人気コミック『推しが武道館いってくれたら死ぬ』の舞台化が決定！究極の ”推し活” が開幕する。平尾アウリの累計100万部超えの大ヒットコミック『推しが武道館いってくれたら死ぬ』（通称『推し武道』）。2015年8月より『月刊COMICリュウ』にて連載を開始すると、2017年には「このマンガがすごい！2017」オトコ編第12位、第3回「次にくるマンガ大賞」コミックス部門第11位にランクイン。202