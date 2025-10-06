俳優の仲里依紗（３５）が６日、都内で行われた「第２１回クラリーノ美脚大賞２０２５」授賞式に出席した。仲は３０代部門を受賞した。美脚をあらわにした深紅のドレス姿で登場した仲は、受賞について「脚を出して歩くことがあまりなくて。だからどこで私の足を見られていたのかと本当にビックリ」と笑いを誘い「自分では美脚だと思ったことがないので。本当にうれしかったです」とほほえんだ。この日に備え、入念に準備を整