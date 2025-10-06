ビール配送の準備＝2021年、名古屋市アサヒグループホールディングスのサイバー攻撃被害に絡み、ビール大手3社が一部商品の出荷を調整することが6日分かった。アサヒビールからの切り替えにより想定を超える受注を受けたため。商品の安定供給を目的に、酒卸問屋への出荷量を絞る方向だ。飲食店が求める全量は届かず、店頭で品薄になる恐れがある。関係者によると、ビール業界全体で出荷を調整するのは異例だ。サッポロビール