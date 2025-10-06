今年、ソウルのマンション価格が上昇傾向を示し、ソウルのマンション全体の時価総額が昨年末に比べて150兆ウォン（約16兆円）以上増えたことが分かった。10月3日、韓国総合不動産ポータル「不動産R114」の調査によると、ソウルのマンション時価総額は今年9月末基準で約1781兆ウォンで、昨年末の1630兆ウォンから9．3％増加した。全国のマンション時価総額が昨年末3969兆ウォンから9月末基準で4141兆ウォンへ約4．3％増加したのに比