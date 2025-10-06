巨人は６日、今村信貴投手、重信慎之介外野手、戸田懐生投手に来季の契約を結ばないと通達したことを発表した。今村は太成学院大高から１１年ドラフト２位で入団。プロ１４年目の今季は２軍で４１登板、防御率１・９１も１軍登板がなかった。２２年から本格的にリリーフに転向して同年はシーズン５５登板で２１ホールドを記録。通算成績は１８０試合登板、２５勝２２敗、防御率４・００。重信は早実、早大を経て１５年ドラフ