Image:Amazon.co.jp ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£ ¿ÍÎà¤¬±Ê±ó¤ËÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¡×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¿çÌ²¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤³¤È¡Ö¿²¥Û¥ó¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢9·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Anker Soundcore¡Ê¥¢¥ó¥«¡¼ ¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥¢¡Ë¤Î¡ÖSleep A30¡×¡£¡Ö¿çÌ²¤ò²Ê³Ø¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¿ÍÎà¤Î¥Ñ¡¼¥È